Wójt, Hołownia i Budka… Oni trzej ,,wiedzą jak’’

Szymon Hołownia postanowił zainspirować się postacią Wójta z popularnego serialu „Ranczo” i w czasie swojej kilkunastominutowej prezentacji programowej, którą zorganizował pod koniec stycznia w kinie Relax w Warszawie, niczym mantrĘ powtarzał słowa, na których sukces zrobił Paweł Kozioł: „Wiemy jak to zrobić”. Jego taktykę szybko podchwycili Borys Budka i Rafał Trzaskowski. Hasło Pawła Kozioła znalazło swoje miejsce również na dzisiejszej konwencji PO.

Borys Budka i Rafał Trzaskowski ogłosili dziś pomysł Platformy na „obalenie PiS”. Jest nim stworzenie wspólnej koalicji z resztą opozycji. Szybko po konwencji okazało się jednak, że niedoszli koalicjanci Platformy nic o szumnie zapowiedzianej Koalicji276 nie wiedzą i nie zamierzają w nią wchodzić.

W czasie dzisiejszych wystąpień Borysa Budka i Rafała Trzaskowskiego było wiele bardziej i mniej śmiesznych momentów. Oto na przykład odpowiedzialny za największą katastrofę ekologiczną w Polsce Rafał Trzaskowski mówił o ekologii, krytykując działania rządu w zakresie walki z zanieczyszczeniami. Mająca wpływy w ogromnej większości polskich mediów formacja zapamiętana z wysyłania agentów ABW do redakcji zapowiedziała też walkę o „wolność słowa” i zlikwidowanie TVP.

Miała być konwencja programowa, ale żadnego programu nie było. Politycy ograniczyli się jedynie do wyświetlenia kilku slajdów z nic nieznaczącymi hasłami. Najwyraźniej uwierzyli, jak wcześniej zrobił to Szymon Hołownia, że właśnie na takich hasłach, niczym Wójt z „Rancza”, zbudują swój sukces. Dlatego nie zabrakło też tego najważniejszego hasła: „Wiemy, jak to zrobić”.

- „Wiemy, jak zmienić Polskę” – przekonywał Borys Budka.

- „My dokładnie wiemy, jak to zrobić, natychmiast, tu, teraz (…) Musimy i wiemy, jak stworzyć tego rodzaju instrumenty” – zapewniał Rafał Trzaskowski.

Aktualizacja! Dziś do koalicji "Wiemy jak" Szymona Hołowni z Wójtem Wilkowyj, dołączyli panowie Trzaskowski i Budka. Witamy na pokładzie😂🤗 #CzasNaZmiany panowie i czas na nowych ekspertów od PR😉 rozpowszechniamy! pic.twitter.com/9XQeEa5n1O — Adam Andruszkiewicz (@Andruszkiewicz1) February 6, 2021

kak/Twitter