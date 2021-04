Wiemy już, kiedy najmłodsi uczniowie wrócą do szkół. Minister Niedzielski: Mamy jedynie wątpliwość...

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował dziś, że dzieci z klas I-III wrócą do szkół już 4 maja. W rozmowie na antenie RMF FM zastrzegł jednak, że rząd ma wciąż wątpliwości co do tego, czy nastąpi to w całym kraju.

Docelowo – mówił Niedzielski – do szkoły miałyby wrócić najmłodsi w całym kraju. Zastrzegł jednak:

„Taki plan chcemy przedstawić. Szczegóły jeśli chodzi o daty zaprezentujemy na konferencji”.

Starsi uczniowie do szkół mają wracać w etapach. Ich konstrukcja ma wyglądać w taki sposób, aby jeszcze w maju nauczanie całkowicie wróciło do szkół.

Szef resortu zdrowia zapowiedział też, że jest przygotowywany harmonogram luzowania obostrzeń na maj.

dam/PAP,Fronda.pl