[Wideo] Moskwa. Magazyn materiałów wybuchowych w ogniu. Trwa akcja ratownicza

Jak donoszą media, w sobotę doszło w Moskwie do licznych wybuchów w magazynie materiałów pirotechnicznych. Jako przyczynę podaje się zwarcie elektryczne.

Na chwilę obecną nie ma informacji na temat ofiar ani osób poszkodowanych.

Ogień przerzucił się na sąsiedni budynek. W akcji uczestniczą samoloty gaśnicze.

Zbliżanie się do centrum pożaru jest niebezpieczne z powodu występowania kolejnych wybuchów, w wyniku czego do akcji gaśniczej zostały skierowane samoloty.

Pożar wciąż ma kategorię 3. w pięciostopniowej skali trudności, ale ocenia się, że gaszenie ognia zajmie wiele godzin – czytamy na portalu TVP Info.



Przyczyna wybuchu nie została podana.

#Russia :-A series of explosion occurred on the Luzhnetskaya embankment in a warehouse at a wholesale and retail store of pyrotechnic products, which is in the area. It's called "Russian Salute". A large number of fire trucks left for an emergency.

