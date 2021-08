[Wideo] ,,Dziś idę walczyć, mamo!"

„Dziś idę walczyć, Mamo!" to piosenka autorstwa Józefa Szczepańskiego, posługującego się również pseudonimem Ziutek. Autor był Powstańcem Warszawskim, żołnierzem harcerskiego batalionu Parasol, poetą i autorem znanych powstańczych piosenek. Utwór „Dziś idę walczyć, Mamo!" pochodzi ze zbioru utworów patriotyczno-wojskowych zatytułowanego „Wspomnij Ziutka”.

Józef "Ziutek" Szczepański pisał podczas powstania teksty, biorąc czynny udział w wydarzeniach. Mówi się, że jego wiersze są jedną z kronik Powstania Warszawskiego. 1 września, podczas ewakuacji oddziałów powstańczych ze Starego Miasta został ciężko ranny. Przeniesiono do kanałami do Śródmieścia. Trafił do szpitala powstańczego. 10 września 1944 roku zmarł w wyniku odniesionych ran.

