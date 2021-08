[Wideo] Cela plus! Chciał ukraść samochód znajomego. Został zatrzymany, pomimo że przebrał się za...

Jeleniogórscy policjanci wraz z funkcjonariuszami z Jawora zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież auta. Jak się okazało, skradziony przez niego pojazd należał do jego znajomego, a mężczyzna dostał się do jego wnętrza za pomocą oryginalnego kluczyka. Jednak jest w tej historii jeszcze coś, co wywołało zdziwienie i delikatny uśmiech na twarzach mundurowych pracujących nad tą sprawą. „Pomysłowy” 27-latek postanowił bowiem użyć nie lada fortelu, aby nie zostać rozpoznanym podczas kradzieży. Anonimowość miało mu zapewnić przebranie, w którym pojawił się na miejscu kradzieży. Jego najważniejszymi elementami była czarna peruka i krótka spódniczka…

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze

wspólnie z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze w toku prowadzonych działań zatrzymali 27-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego podejrzanego o kradzież auta. Mężczyzna za sprawą dość niecodziennego sposobu, w jaki próbował zmylić organy ścigania i ukryć swoją prawdziwą tożsamość, na pewno na długie lata zapisze się w pamięci mundurowych.

Jak ustalili funkcjonariusze, w nocy z 21 na 22 sierpnia br. nieznany sprawca ukradł pojazd marki Audi, który był zaparkowany na posesji właściciela. Złodziej do wnętrza samochodu dostał się za pomocą oryginalnego kluczyka, po czym odjechał autem niczym swoim własnym. Wartość pojazdu pokrzywdzony oszacował na kilka tysięcy złotych.

Właściciel, kiedy zorientował się, że jego audi zniknęło, powiadomił o tym fakcie policję. Funkcjonariusze na podstawie zebranych informacji, a także analizy nagrań z kamer monitoringu szybko zidentyfikowali 27-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego, który miał mieć związek z tą kradzieżą. Kilka godzin później mężczyzna siedział już w policyjnym areszcie.

Jednak sprawa, która została szybko i sprawnie rozwiązana przez policjantów, na długie lata zostanie przez nich zapamiętana. Powodem jest fortel, jaki „pomysłowy” złodziej postanowił wykorzystać, aby ukryć swoją prawdziwą tożsamość. Nawet u doświadczonych funkcjonariuszy wywołał on zdziwienie i delikatny uśmiech na ich twarzach. Okazało się bowiem, że 27-latek, aby nie zostać rozpoznanym, zdecydował się na niecodzienne przebranie. Widać je doskonale na nagraniu z monitoringu posesji właściciela skradzionego auta. Zapewne mężczyzna uważał, że jeśli założył perukę z długimi włosami, ubierze krótką spódniczkę, a na dodatek pomaluje paznokcie, nie ma szans, aby ktokolwiek poznał jego prawdziwą tożsamość. Stało się jednak inaczej.

Przebranie na niewiele się zdało, ponieważ 27-latek został zatrzymany przez policjantów na terenie Jawora, gdy siedział w kradzionym aucie, w którym policjanci znaleźli również jego przebranie. Teraz podejrzany mężczyzna przed sądem odpowie za przestępstwo, o które jest podejrzany, a grozić mu może kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

mp/policja.pl