Węgrzyniak: Grzech jest gorszy od koronawirusa

Jest jedna rzecz, która w obliczu epidemii koronawirusa, może wyjść ludziom na dobre. To uświadomienie sobie, jak bardzo ulotne jest nasze życie. „Dni człowieka są jak trawa; kwitnie jak kwiat na polu. Ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma, i miejsce, gdzie był, już go nie poznaje” – pisze Psalmista, i trudno nie przyznać mu racji. Życie każdego człowieka w końcu się skończy, więc to nie wirus i choroba jest dla niego największym zagrożeniem. To, co człowiekowi może się przydarzyć najgorszego, to jego śmierć duchowa. Przypomniał o tym na swoim Facebooku ks. dr Wojciech Węgrzyniak.