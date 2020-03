Węgierski episkopat dopuścił rozgrzeszenie ogólne

T 19.3.20 9:35

W dawnych czasach robiono dokładnie na odwrót i zarazy mijały. To pokazuje jak nas odwrócono. To jest świat, który nie wierzy w Bożą Wszechmoc i Miłosierdzie. Jeśli bowiem Stwórca jest Wszechmogący to panuje nad każdym wirusem, a jeśli jest Miłosierny to chce tę zarazę możliwie skrócić. Sprawiedliwość Jego jednak domaga się dopustu takiego, aby ludzkość się opamiętała. Przypomnijmy sobie co niedawno mówiono, że już człowieka ze zwierzęciem chcieli mieszać genetycznie, a wszak tak było za czasów Noego. Demony mieszały się z ludźmi. Kiedy Pan Jezus przyjdzie do nas po raz drugi u kresu czasów, to czy znajdzie gdziekolwiek wiarę?