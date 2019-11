Ważne słowa kard. Müllera: Bez katolicyzmu Polska jest niczym

nikt 23.11.19 14:12

Co ten ksiądz opowiada ? Jak to Polska jest niczym ? Polska właśnie wysłała swą " eksportową gwiazdę " jak to określiły " polskie " media siać po USA : bo "polonia " jest spragniona polskości , polskiej muzyki tanecznej . Hm. No i Polak --Żyd bawi ich tą muzyką .

1 . Nie wiedziałam , że Disco Polo jest polską muzyką ? Dla mnie jest nią Polonez , Mazurek i inne tańce regionalne .



2. Nie wiedziałam , że Disco Polo jest w ogóle muzyką taneczną . Jeśli podrygiwanie można nazwać tańcem , kij wam w oko . Niech tak będzie . Dla mnie muzyką taneczną jest walc , tango , muzyka latyno --amerykańska , Rock and rol . To , co tańczy się w parach .



3. Nie wiedziałam o tym , że tak Zenon , który wcale nie ma ciekawego głosu jest w tym USA tak pożądany jak świecąca gwiazda . No , chyba , że " polska " ? Ile to ona ma ramion ? Bo nie pamiętam ?



No i " z Bogiem " drogi księże . Polska nie jest " niczym " . Nawet bez Katolicyzmu .