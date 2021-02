Warszawa. Sensacyjny wyrok. Ratusz będzie musiał oddać ok. 1 mld zł mieszkańcom

„Sąd nie zgodził się z zarzutami o zbyt drastyczną podwyżkę. Stwierdził, że rada miejska wystarczająco ją uargumentowała rosnącymi kosztami systemu gospodarowania odpadami. Ale podzielił stanowisko spółdzielni w drugiej kwestii. Stawek za wywóz śmieci dla mieszkańców nie powinno być dwóch, ale tylko jedna” – czytamy w tekście zamieszczonym na portalu haloursynow.pl.

Jak dowiadujemy się dalej, Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że obowiązujące od marca 2020 roku stawki opłat za śmieci w Warszawie są niezgodne z prawem. Jeśli wyrok sądu zostanie podtrzymany NSA, to warszawski ratusz będzie zmuszony oddać mieszkańcom około miliarda złotych.

Od marca ubiegłego roku w Warszawie obowiązuje ryczałt w wysokości 65 złotych od mieszkania w budynkach wielorodzinnych i 94 od domu jednorodzinnego. Do sądu skargę na zbyt dużą podwyżkę opłat za wywóz śmiecizłożyła Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga”. Różnica była bardzo znacząca, bo „Średnio o 253%, a dla jednoosobowego gospodarstwa domowego - o 550%” – jak podaje portal.

„Użyte w ustępie 2 par. 6j sformułowanie »jedna stawka« wyklucza możliwość różnicowania stawki, bo to prowadzi do ustalenia dwóch lub więcej stawek, co pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią tego przepisu” - czytamy w uzasadnieniu wyroku.

„Uchwała radnych m. st. Warszawy nr XXIV/671/2019 z 12 grudnia 2019 roku jest nieważna w punktach par. 1 pkt. 1 oraz par. 2 pkt. 1 i 2 - czyli tych, które mówią o wyborze sposobu naliczania stawki za śmieci” – uzasadnia dalej sąd.

Jeśli Naczelny Sąd Administracyjny podtrzyma decyzję WSA, to miasto być może będzie musiało oddać mieszkańcom nadpłacone kwoty. Łączna wartość nadpłaty to około 1 mld złotych.

mp/haloursynow.pl