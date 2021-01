W lutym ruszy proces Trumpa. Co grozi byłemu prezydentowi?

Przywództwo Kongresu poinformowało, że proces byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w Senacie rozpocznie się w drugim tygodniu lutego. Izba Reprezentantów oskarżyła Trumpa o „podżeganie do powstania”.

13 stycznia Izba Reprezentantów USA przegłosowała artykuł impeachmentu Donalda Trumpa, oskarżając go o „podżeganie do powstania”. W ocenie Demokratów to były prezydent jest odpowiedzialny za wydarzenia z 6 stycznia, kiedy w wyniku zamieszek na Kapitolu zginęło pięć osób.

Przywództwo Kongresu ogłosiło, że proces Trumpa w Senacie rozpocznie się w drugim tygodniu lutego. Aby uznać byłego prezydenta za winnego, opowiedzieć za tym będzie musiało się 67 senatorów. Oznacza to, że potrzeba przynajmniej 17 głosów Republikanów. W partii padają głosy, że głosowanie „za” pomoże w pozbyciu się z niej Trumpa, który stał się dla Republikanów niewygodny.

Jeśli Trump zostanie uznany winnym, Senat może zakazać mu obejmowania urzędu prezydenta w przyszłości oraz odebrać prezydencką emeryturę.

kak/PAP