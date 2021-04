W Hiszpanii będą uczyć dzieci w szkole, jak mieć... ,,satysfakcjonujące relacje seksualne''

Podmadrycka gmina Getafe będzie szkolić dzieci z seksualności. Podręcznik „Buntownicy płciowi” ma być rozprowadzany w lokalnych szkołach podstawowych oraz średnich. Według burmistrza gminy, chodzi o to aby zarówno młodzież, jak i dzieci „miały satysfakcjonujące relacje seksualne”.

Europa Press informuje, że ów przewodnik ma format „bardzo wizualny” i można go pobrać w siedzibie gminy lub online. Miejski ośrodek feministyczny Kobieta i Równość informuje:

„Masz wątpliwości na temat seksu, partnera, twojego ciała? Projekt «Buntownicy Płciowi» oferuje genialny przewodnik na różne tematy, które na pewno cię zainteresują, zaciekawią i zaskoczą”.

Burmistrz Sara Hernandez jest zaniepokojona narzucaniem stereotypów, z którymi chce walczyć. Zachęciła do tego samego osoby, do których kierowany jest podręcznik. Mówiła o „odkrywaniu wielkiego seksu i przeżywania go bez granic”.

Skierowana do dzieci w wieku szkolnym publikacja brzmi to najwidoczniej stricte lewacka, feministyczna broszura. Mówi się w niej między innymi o to, że obecne społeczeństwo wpaja najmłodszym:

„genitalną, androcentryczną, fallusocentryczną, penetrocentryczną i heteronormatywną” wizję społeczeństwa i należy z tym skończyć raz na zawsze.

Prawicowa organizacja pozarządowa HazteOir.org podkreśliła, że mamy do czynienia z indoktrynacją oraz korumpowaniem dzieci przez socjalistów. Rozpoczęto kampanię na rzecz wycofania szokującego podręcznika ze szkół.

dam/Tysol.pl,Fronda.pl