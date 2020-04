Von der Leyen atakuje Węgry. Mocna odpowiedź!

Zibi44 12.4.20 21:53

Pani Von der Coś tam,my się Pani też przyglądamy.Więc, niech Pani ,spojrzy również bez zbędnego bagażu lewicowych doświadczeń, na pana Tuska.Może Pani jeszcze tego nie wie,ale to zły człowiek jest i trzeba na niego bardzo uważać.Jeżeli ktoś robi wszystko aby oczernić swoją ojczyznę, to musi być złym człowiekiem.Nie wiem dla kogo on pracuje,ale wiem od kogo brał pieniądze na rozpoczęcie swojej działalności.A może teraz już ma kilka źródeł finansowania ?Bo to człowiek bez zasad jest.Może to być również oprócz BDN,na przykład GRU.I nie zdziwił bym się bardzo.