VI Krakowskie Zaduszki za Wyklętych. ZOBACZ ZDJĘCIA

Jak co roku paradnie wprowadziliśmy naszych Bohaterów do Bazyliki Mariackiej. Przeszliśmy dookoła Rynku Głównego z orkiestrą wojskową, kompanią reprezentacyjną WP, grupami rekonstrukcji historycznej a przede wszystkim kombatantami, żołnierzami drugiej konspiracji.

Wchodzącym do Bazyliki Mariackiej kombatantom, dzieciom i rodzinom pomordowanych żołnierzy i innym uczestnikom przemarszu niosącym portrety Żołnierzy Wyklętych oddała cześć kompania honorowa Wojska Polskiego. Tak Polska czci po latach swoich bohaterów. W tym roku obecni na mszy wymienili z imienia i nazwiska 180 żołnierzy. „To rekordowa liczba żołnierzy, powiedział Dariusz Walusiak, reżyser dokumentalista, organizator zaduszek. „Co roku ludzie z całej Polski dosyłają kolejne nazwiska, prosząc by dołączyć je do list. Przyjeżdżają dzieci i członkowie rodzin by wspólnie modlić się i przywracać pamięć o tych, których komuniści chcieli skazać na zapomnienie.”