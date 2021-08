UWAGA! Brońmy dzieci przed wulgarnymi treściami!

• Instytut Ordo Iuris przypomina rodzicom o ich prawach od początku roku szkolnego

• Eksperci przygotowali poradnik dla rodziców wyjaśniający ich prawa oraz wzór oświadczenia wyrażającego sprzeciw wobec udziału dzieci w zajęciach z wulgarnej edukacji seksualnej.

• Zdaniem Instytutu, uczniowie powinni mieć możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w szkole przez organizacje zewnętrzne wyłącznie po wyrażeniu na to zgody przez rodziców, którzy wcześniej zapoznali się z ich programem.

• Jest to jedno z założeń proponowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmian w prawie oświatowym.

„Z każdym kolejnym rokiem rodzice są coraz bardziej świadomi istnienia konstytucyjnego prawa do decydowania o kierunku wychowawczym własnych dzieci. Kolejna edycja poradnika Ordo Iuris pomoże im chronić dzieci przed zagrożeniami” – tłumaczy apl. adw. Nikodem Bernaciak, analityk Centrum Analiz Prawnych Instytutu Ordo Iuris.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, próby wchodzenia do szkół podejmować będą organizacje prowadzące zajęcia z permisywnej edukacji seksualnej. Przekazywane tam treści mogą w wielu przypadkach naruszać konstytucyjne prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. W związku, z tym, Instytut Ordo Iuris przygotował poradnik informujący, w jaki sposób rodzice mogą wyrażać sprzeciw wobec indoktrynacji małoletnich. Poradnik wyjaśnia rolę Rady Rodziców i Trójek Klasowych oraz zachęca do włączania się w ich prace. Często bowiem na pierwszych zebraniach tych ciał w roku szkolnym zapadają decyzje, czy organizacje zewnętrzne będą miały prawo wejść do szkoły.

Przykładowe organizacje zewnętrzne, których działalność budziła wątpliwości rodziców, zostały umieszczone w podsumowaniu akcji „Chrońmy dzieci” przeprowadzonej przez Instytut Ordo Iuris w 2018 r. W tym samym roku opublikowany został raport Najwyższej Izby Kontroli, potwierdzający ustalenia Ordo Iuris – pomimo upływu kilkunastu lat od prorodzinnej nowelizacji przepisów oświatowych w 2007 r. wiele szkół wciąż nie dopuszczało rad rodziców do wykonywania pełni przysługujących im kompetencji.

Tegoroczna edycja poradnika została uzupełniona o aktualne zagadnienia dotyczące funkcjonowania edukacji w kontekście obecnej sytuacji epidemicznej. W odpowiedzi na pojawiające się zapowiedzi szczepień dzieci od 12. roku życia, Instytut przypomina o konieczności każdorazowego wyrażenia pisemnej zgody rodzica. W poradniku omówione zostały też kwestie związane z ewentualnym przeniesieniem nauki do trybu zdalnego.

Część postulatów Ordo Iuris znalazło odzwierciedlenie w przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki projekcie nowelizacji prawa oświatowego. Dotyczą one m.in. konieczności wyrażania przez rodziców zgody na zorganizowanie w szkole zajęć prowadzonych przez zewnętrzną organizację. Dopóki zmiany nie zostaną wprowadzone, rodzice mogą korzystać z oświadczenia wychowawczego przygotowanego przez Ordo Iuris, które służy wyrażeniu sprzeciwu wobec udziału ich dzieci w zajęciach z edukacji seksualnej.

mp/ordoiuris.pl