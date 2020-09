USA zapewni opiekę medyczną dzieciom uratowanym z aborcji

Prezydent Trump ogłosił rozporządzenie wykonawcze gwarantujące opiekę medyczną niemowlętom, które przeżyły aborcję. „Zapewnienie jej to nasz święty obowiązek moralny” – powiedział amerykański przywódca podczas wirtualnego Narodowego Katolickiego Śniadania Modlitewnego.

Donald Trump podkreślił, że życie każdego dziecka zasługuje na pełną opiekę medyczną bez względu na sytuację materialną rodziców. Co prawda rozporządzenie nie ograniczy dostępu do aborcji, ale zapewni dzieciom, które mimo próby usunięcia ciąży, urodziły się żywe, dostęp do profesjonalnej opieki medycznej, czego do tej pory były pozbawione. Uzyska ono pełną moc prawną w chwili złożenia podpisu przez prezydenta.

Jak dotąd kwestia rozporządzenia „Born Alive” była poruszona w amerykańskim kongresie wiele razy, ale nigdy nie stała się obowiązującym prawem, ponieważ utknęła w zdominowanej przez członków Partii Demokratycznej Izbie Reprezentantów. Trump ogłosił również, że jego administracja będzie zwiększać federalne fundusze na badania w dziedzinie neonatologii, aby zapewnić każdemu dziecku szansę na rozwój i wzrost.

Narodowe Katolickie Śniadanie Modlitewne zostało przesunięte z 30 marca z powodu trwającej pandemii koronawirusa i odbyło się w formie transmisji online. Zainicjowano je w 2004 r. w odpowiedzi na wezwanie św. Jana Pawła II do nowej ewangelizacji. Każdego roku ponad 1,5 tys. osób gromadzi się w stolicy USA, aby modlić się za kraj. Uczestniczą w nim świeccy i religijni przywódcy oraz przedstawiciele życia publicznego i katolickich apostolatów.

Vaticannews.va/Łukasz Sośniak SJ – Watykan