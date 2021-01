TYLKO U NAS! Antoni Macierewicz: Putin kalkuluje. Mam nadzieję, że się przeliczy...

"Wśród ludzi rządzących Rosją są tacy dla których nie tylko prześladowanie, nie tylko więzienie, ale także zabójstwo jest narzędziem realizacji władzy, narzędziem rządzenia" - mówi w rozmowie z Tomaszem Pollerem dla naszego portalu Antoni Macierewicz. Były szef MON ma nadzieję na adekwatną reakcję świata zachodniego wobec działań Rosji, choć przypomina także milczenie sporej części społeczności międzynarodowej wobec wielu zbrodni Kremla.

Komentując represje wobec Aleksieja Nawalnego w ostatnich dniach oraz niedawną nieudaną próbę zamachu na życie rosyjskiego opozycjonisty, Antoni Macierewicz powiedział m.in.:

Jak podkreśla dawny opozycjonista, działania Rosji, choć formalnie nie akceptowane przez świat zachodni, spotykają się z niewystarczającą reakcją społeczności międzynarodowej. Z tego korzysta Putin, decydując się na kolejne agresywne posunięcia:

Antoni Macierewicz zwrócił w tym kontekście uwagę na fakt przejścia przez sporą część środowisk politycznych w Europie, i nie tylko w Europie, do porządku dziennego nad dramatami, które rozegrały się w 2010 w Smoleńsku oraz w 2014 na okupowanym wschodzie Ukrainy, gdzie rosyjscy bojownicy z tzw. Donieckiej Republiki Ludowej dokonali zestrzelenia samolotu pasażerskiego MH17:

"Oczywiście obserwowałem dosyć dokładnie i obserwuję nadal sposób działania pana Putina w związku z tragedią smoleńską. Można powiedzieć, że to wydarzenie, podobnie jak sprawa MH17, skala tych wydarzeń, tych tragedii sprawiła, że udaje się Putinowi uzyskać przejście pewnej przynajmniej istotnej, części zarówno międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości, jak i ludzi odpowiedzialnych za państwa, polityków do porządku dziennego. Udaje się uzyskać ich milczenie w sprawie tych tragedii, co do których sprawstwa nie ma przecież wątpliwości."

Rozmówca naszego portalu przypomniał także mniej znane fakty, dotyczące zobowiązań Rosji do zbadania tragedii smoleńskiej: