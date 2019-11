Tomasz Grodzki marszałkiem Senatu

oficer LWP 12.11.19 19:24

co z tym PIS, ani razu nie skrytykowali PIS że są dla żydów i amerykanów zrobić wszystko a i o Ukraińcach też trzeba wspomnieć, nie skrytykował PIS słów Gowina, że będą w Polsce Ukraińcy żyć godnie bo Polacy będą w tym czasie pracować aby dać żydom nienależne im 300 mld, ani razu PIS nie skrytykował tajnych zdradzieckich negocjacji PIS-u z żydami, ani razu PIS nie skrytykował PIS-u za to , że zaostrzył ustawę 1066 gdzie żydowski Mosad może sobie biegać po Polsce (Duda w 2016 roku w Izraelu już mówił, że Polska to Polin i też tego PIS nie krytykował) uzbrojeni po pachy i PIS nie skrytykował PIS-u za to, że na mocy ustawy 1066 może "zaprosić" do Polski (Polin) każdą armię lub policje aby pałować obywatela w tym te Rosyjską, gdzie ta krytyka PIS?