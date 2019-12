'To sprawa ponadpartyjna'. Wniosek ws. aborcji eugenicznej wróci do TK

Niejestemrobotem 6.12.19 20:01

Aha. Czyli w sytuacji, gdy zwolennicy zaostrzania przepisów anty-aborcyjnych stanowią poniżej 20% populacji PiS i tak chce wbrew woli polaków przeforsować "tylnymi drzwiami" (bo na zrobienie tego ustawą nie ma jaj) kolejne odbieranie praw kobietom oraz tortury nad nimi i dziećmi, które się w wyniku tego narodzą. Typowo, zero empatii, znęcanie się nad ludźmi, kobietami w imię podlizywania się kościołowi. Żeby poczuć się fajniej czyimś kosztem, bo nie oszukujmy się, jakby córka posła potrzebowała aborcji, to jej tatusia stać na bilet do Czech i zabieg. A reszta kobiet to go nie obchodzi, wręcz nimi gardzi, to co się będzie ograniczał, co go obchodzi tragedia ludzi, kobiet, które będą rodzić dzieci skazane albo na krótkie, ale za bardzo bolesne życie, albo na długie w całkowitej zależności od innych. Co go obchodzi dramat rodziców, to co czuje kobieta przez 9 miesięcy ciąży, jej prawa. Jej uczucia, to, że to oznacza dla niej tortury psychiczne. Ech... Pozostaje mieć nadzieję, że to zostanie zamrożone w trybunale.