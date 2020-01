,,To rażące naruszenie prawa''. Jest Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości ws. uchwały Sądu Najwyższego

Senior zatroskany 23.1.20 19:58

Skoro jest to wg MS rażące naruszenie prawa to dla mnie jako laika w dziedzinie prawa za takie naruszenie należy się od razu adekwatna nagroda, czyli natychmiastowe dyscyplinarne wyrzucenie z zawodu sędziego!!!a!!! Chyba ,ze w wykonaniu MS będziemy oglądać dalsze szopki - z jednej strony rażące naruszenie prawa, a z drugiej strony bezkarność za to i kompletny brak reakcji ministra na to przestępstwo kolesiów z nadzwyczajnej kasty!!!!! Czy to nie zakrawa na cyrk i szopkę?