asd 10.12.19 17:00

Bóg jest odpowiedzialny za stworzenie ale nie za nasze wybory i błędy bo dał nam wolną wolę tzn moc do pokierowania naszym życiem zgodnie z naszym wyborem. Jesteśmy nie maszynami ale osobnymi bytami

które uzdolnił do racjonalnego myślenia, rozróżniania dobra i zła i miłości albo jej braku. I to co wybierzemy w życiu świadczy o nas a nie o Nim. To że Bóg zna przyszłość nie znaczy że jesteśmy marionetkami sterowanymi przez niego.