Szef Światowego Kongresu Żydów zaniepokojony antysemityzmem w Niemczech

- Auschwitz jest symbolem Holokaustu. Milion ludzi zostało tam zamordowanych, ponieważ byli Żydami. Auschwitz był diabelskim zenitem wszelkiego zła, do którego może prowadzić antysemityzm. Musimy podnieść nasz głos przeciwko temu. Ponieważ rasizm i nienawiść do Żydów nie zostały wykorzenione. Przeciwnie: nadal rosną w siłę na całym świecie - powiedział Lauder

- Zwłaszcza młodzi ludzie słyszą ponownie, że Żydzi chcą doprowadzić świat do katastrofy. Dlatego tak ważne jest, by pamiętać, do czego prowadzi nienawiść i rasizm. Atak na synagogę w (niemieckim mieście) Halle zeszłego października wyraźnie to pokazuje - podkreślił