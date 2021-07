Superpromocja w Max Kuchnie: urządzenia marki Kernau nawet za 1 zł

Sprzęty marki Kernau w najnowszej promocji sieci Max Kuchnie można zgarnąć już od złotówki. Wystarczy wybrać zestaw urządzeń dopasowany do naszych potrzeb, by korzystać z ekstrarabatów na najtańszy produkt. Sprawdź zasady promocji i kupuj taniej AGD polskiej marki Kernau.

AGD Kernau w promocji Kup taniej w zestawie

W studiach Max Kuchnie trwa akcja promocyjna, w której przy zakupie zestawów urządzeń marki Kernau zgarnąć można superrabaty. Wystarczy zdecydować, ile urządzeń potrzebujemy do naszej kuchni, a następnie wybrać zestaw od marki Kernau – dopasowany do naszych potrzeb i wymagań. W promocji „Kup taniej w zestawie” możemy wybierać spośród trzech premiowanych wariantów: 5+1, 4+1 i 3+1. W każdym w nich cena najtańszego z produktów została odpowiednio obniżona. Na im większą liczbę sprzętów AGD się zdecydujemy, tym większą otrzymamy zniżkę. Z promocji skorzystamy w dowolnym studiu Max Kuchnie.

Promocja Kernau – 5+1, 4+1, 3+1 – ile można zaoszczędzić?

W promocji przygotowanej przez Max Kuchnie sprzęty marki Kernau kupimy taniej w jednym z trzech wariantów: 5+1, 4+1 lub 3+1. Wszystkie zestawy w poszczególnych opcjach przygotowane zostały przez specjalistów AGD z Max Kuchnie. Jaka zniżka przysługuje nam przy ich zakupie?

Promocja Kernau 5+1

Zakup sześciu sprzętów marki Kernau nagradzany jest najwyższym rabatem. Niezależnie od tego, na który zestaw 5+1 się zdecydujemy, za najtańsze urządzenie zapłacimy zaledwie 1 zł. Dokładnie tyle możemy zatem zapłacić chociażby za kuchenkę mikrofalową czy granitowy zlew. Co jeszcze warto zauważyć, to to że na wszystkie sprzęty możemy zyskać bezpłatną 5-letnią gwarancję.

Komplety AGD marki Kernau 4+1

Najtańsze sprzęty Kernau w zestawach 4+1, czyli złożonych z 5 produktów, możemy kupić z 70-procentowym rabatem. Kupując taniej płytę grzewczą czy mikrofalówkę, jesteśmy więc w stanie zaoszczędzić nawet ponad 850 zł. Na te urządzenia również możemy bezpłatnie otrzymać aż 5-letnią gwarancję.

Sprzęty kuchenne Kernau w zestawach 3+1

Przy zakupie czterech urządzeń do kuchni polskiej marki Kernau nasza zniżka na najtańsze z nich wyniesie 50%. Za połowę ceny będziemy więc mogli kupić np. okap kominowy, okap do zabudowy czy płytę gazową. W tym wypadku również przysługującą nam gwarancję możemy bezpłatnie przedłużyć do 5 lat.

Max Kuchnie i Kernau – wieloletnia współpraca

Sprzęty marki Kernau projektowane są z myślą o wszystkich, którym na sercu leży ekologia, dlatego też w ofercie tego polskiego producenta znajdziemy urządzenia o ograniczonych parametrach zużycia energii elektrycznej czy też wody. Innymi wyznacznikami AGD Kernau są: wysoka jakość, funkcjonalność oraz prosty i elegancki design. To połączenie, które daje nam pewność, że decydując się na dowolny z zestawów produktów Kernau, zyskujemy oszczędne i niezawodne sprzęty.

W Max Kuchnie urządzasz całą kuchnię w jednym miejscu

Sieć Max Kuchnie tworzy już ponad 300 salonów zlokalizowanych w różnych miejscach w Polsce. Studia kuchenne Max Kuchnie znajdziemy w mniejszych i większych miejscowościach. W każdym jednym oferowane są usługi projektowania mebli kuchennych na wymiar wraz z ich wykonaniem i montażem oraz możliwość zakupu sprzętów AGD. Ale to nie wszystko, bo za pośrednictwem salonów mamy dostęp również do oferty najlepszych producentów elementów dekoracyjnych, oświetlenia czy akcesoriów kuchennych. Oznacza to, że udając się do studia Max Kuchnie, możemy wyposażyć całą kuchnię w jednym miejscu.