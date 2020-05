Spada poparcie dla Andrzeja Dudy? Mastalerek: To manipulacja

realista 24.5.20 21:00



Jeśli prezydent dużego państwa w środkowej Europie, zamiast pomóc powodzianom tłumaczy im, że woda się zbiera a potem spływa do Bałtyku,

Jeśli prezydent Polski był agentem SB i kapował na swoich kolegów,

Jeśli pijany w sztok prezydent RPzatacza się przed grobami poległych Polaków,

Jeśli premier Państwa Polskiego twierdzi, że Polskość to nienormalność,

Jeśli premier RP mówi, że ludzie rzucali kamieniami by zabić dinozaura ..................................

To kim ci ludzie są ?!! To dlaczego my takich ludzi wybieraliśmy by nami rządzili ? Czyżbyśmy byli tacy sami ?! Mamy najlepszy przykład Andrzeja Dudy jaki powinien być Prezydent – i takich ludzi wybierajmy, by nami rządzili !!!!