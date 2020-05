Sondaż: Dominacja PiS, KO daleko w tyle

MT(*) 9.5.20 10:27

Rosja pod rządami Putina to republika bandytów ze spec-służb zarówno komunistycznej jak i współczesnej już Rosji i proletariackich lumpów poubieranych w markowe garniturki nabyte za ukradzione pieniądze. Ale tak wygląda niby-państwo, które jest rządzone przez plemię ludzi ze zbrodniczej bezpieki funkcjonujących za ogromną kasę wyciągniętą z kieszeni złodziei nazywanych przez skorumpowane i "jedynie słuszne" media biznesmenami.



W tym mniej więcej kierunku szedł też los Polski po słynnych patologicznych niby-reformach i rzekomo własnościowych przekształceniach początku lat 90-tych, po scementowaniu się patologicznego i trwającego do dziś układu w sądownictwie i absolutnym zmonopolizowaniu polsko-języcznego rynku medialnego przez obce koncerny. Do tego doszło niby-wychowanie młodego pokolenia w zwyrodniałej, antypolskiej i antypaństwowej formule "róbta co chceta" oraz antypolska interpretacja historii Polski.



To wszystko miało uczynić z Polski i Polaków konglomerat uległych wyrobników harujących za marne srebrniki na dobre życie nowych hegemonów zza zachodniej granicy. Rodzimi renegaci z ukształtowaną przez wieki mentalnością sługusów usłużnie trwali i trwają u stóp nowych - tym razem europejskich panów - tak jak czynili to ich dziadziusiowie i tatusiowie z bojaźnią schyleni przed władcami z sowieckiego Kremla. Ponieważ władcy Zachodu bardziej zainteresowani są pomyślnością bandyckiej Rosji Putina niż losem polsko-języcznych sługusów znad Wisły, sługusy te od 30-tu lat dwoją się i troją byle tylko nie narazić się na pomruk gniewu i niezadowolenia zarówno ze strony Zachodu Europy jak i tej bandyckiej Rosji Putina.



I aktualnie na dziś, to jest na 9 maja 2020 roku, w Polsce trwa jedna z faz walki z olbrzymią patologią stworzoną przez władców III RP. Należy mieć nadzieję i uczynić wszystko by była to faza końcowa. By raz na zawsze skończyć z ukrytymi patologicznymi wpływami populacji polsko-języcznych komunistów z UB, SB, PZPR, WSI etc, ich dzieci i wnuków, które dziś usadowione w newralgicznych miejscach życia publicznego bronią rozpaczliwie jednego z ostatnich bastionów chroniących ich patologiczną egzystencję to jest sądownictwa.



Po jego gruntownej reformie pora przyjdzie na szkolnictwo wyższe i rynek mediów. No i obejrzyjcie sobie Państwo po raz kolejny na YT filmik pod wiele znaczącym tytułem "O, te niezależne sądy idą..." Może wielu z was - mających do dziś wątpliwości - uzyska, po jego obejrzeniu, odpowiedź na pytanie czy dotychczasowe sądownictwo w Polsce było do teraz niezależne. Ja mam swoją odpowiedź - tak, było niezależne, ale od przyzwoitości, poczucia wstydu i Himalajów hipokryzji.