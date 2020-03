Skandaliczne! Sikorski: ŻĄDAM zawieszenia mszy

Agnieszka 12.3.20 12:40

To chyba oczywiste, że msze nie powinny się odbywać. Gdyby to, że wierni będą stać dalej od siebie miało zapobiec zarażeniu to równie dobrze można by sprzedać co drugie lub co trzecie miejsce w kinach i teatrach. A kina i teatry mimo wszystko są zamknięte. Mam nadzieję, że w obliczu sytuacji, w której się znaleźliśmy Pan Bóg będzie na tyle wyrozumiały i z równą uwagą wysłucha modlitwy w domu. Apeluję o rozsądek.