Skandaliczne! Kidawa-Błońska wykorzystuje temat depresji do atakowania PiS

ktoś tam 24.2.20 11:05

Nie ta masońska podróba Bergoglio, ksywa: "papież Franciszek". To co tu napisałem, mówię też znajomym. Moim Papieżem jest prawowity Papież Benedykt XVI. Można udowodnić - co prawda poszlakowo niejako - fałszywość jego abdykacji (kan 188 KPK), a także niegodność kandydata w momencie wyboru (kan 1374 KPK) oraz na podstawie ważnych innych dokumentów Kościoła wadliwy przebieg - fałszywego zresztą - konklawe. Są zatem trzy powody formalne by nie uznać ważności wyboru Bergoglio na Urząd Piotrowy.



Dodatkowo jest głoszona herezja co świetnie widać przez cały ten "pontyfikat". Ostatnie wypociny Bergoglio pod nazwą "Querida Amazonia" są tego najlepszym dowodem. Głoszenie herezji oznacza bowiem brak czegoś co w KK określa się mianem: asystencji Ducha Świętego. Herezja jest tylko potwierdzeniem wadliwości wyboru. To podpada chociażby pod kan. 1371 o ile uznajemy, że jedynym Papieżem jest Benedykt XVI. Niestety ponieważ duchowni z uporem maniaka twierdzą, że "nic się nie stało" a Bergoglio to "cud malina", to w KK mamy to co mamy:



rozrastającą się Sodomę i Gomorę.