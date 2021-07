Skandale seksualne w Kościele. Kard. Parolin: Nie możemy bać się prawdy

„Musimy na to spojrzeć z innej perspektywy i to też jest powód, dla którego poprosiliśmy o powołanie tej komisji, aby naprawdę zrozumieć, co się stało” – mówił kard. Pietro Parolin, odnosząc się do publikacji raportu niezależnej komisji na temat nadużyć seksualnych w Kościele we Francji.

W rozmowie z francuskim dziennikiem „La Croix” stwierdził, że z pewnością będzie to wielka chwila cierpienia, ale „nie wolno bać się prawdy”.

Podkreślił też, że nawet jeśli oznaczać to będzie zasmucenie i zgorszenie wielu osób, Kościół musi przez to przejść. Dodał, że może to doprowadzić do zrodzenia nowej świadomości do walki z takimi nadużyciami i zapobiegania im w przyszłości.

Watykański Sekretarz Stanu stwierdził również, że Francja „zasługuje na wizytę Papieża” i ma nadzieję, że taki projekt uda się zrealizować.

vaticannews.va/pl