Skandal! ,,Fakt'' atakuje kobiety z domu samotnej matki. Jest reakcja

O domu samotnej matki na Białołęce głośno było w lipcu, kiedy to władze dzielnicy zażądały wydania nieruchomości i zapowiedziały, że budynek zostanie wyburzony. Termin wydania już minął, a pomocy ze strony ratusza nie widać. Wczoraj po raz kolejny samotne matki zaapelowały o to, by podjąć konkretne działania, aby im pomóc. Kobietom, które postanowiły przyjść do warszawskiego ratusza, towarzyszyli radni PiS Olga Semeniuk i Dariusz Lasocki.