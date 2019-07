Sąd zmusza Niemców do przeprosin Polaków za kłamstwa ws. polskiej polityki historycznej

meanwhile in Poland 25.7.19 11:48

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński na loty rządowym samolotem zabierał ze sobą rodzinę. Jak informuje Radio ZET, podczas sześciu lotów na pokładzie samolotu poza marszałkiem byli członkowie jego najbliższej rodziny: córka, synowie lub żona.



Mariusz Gierszewski, dziennikarz rozgłośni, opublikował na Twitterze dokumenty potwierdzające, że do takiej sytuacji doszło. "Nie wiadomo, czy rodzina zapłaciła za te loty" - dodaje Gierszewski.



W sprawie Kuchcińskiego chodzi o trzy loty z Warszawy do Rzeszowa, dwa powroty z Rzeszowa do stolicy i raz o lot z Warszawy do Krakowa. Jak zaznacza Radio ZET, jak dotąd nie otrzymało odpowiedzi na pytania od Kancelarii Sejmu.