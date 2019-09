Rzeczpospolita: PiS może utracić część centrum

aspiring educationalist 5.9.19 13:41

Opozycja zwołała zespół do spraw zagrożeń bezpieczeństwa państwa, który zajmuje się systemem Pegasus. Uczestniczący w posiedzeniu zespołu były szef służb kontrwywiadu wojskowego obawia się, że zakupiona technologia może być wykorzystywana bez odpowiedniej kontroli i niezgodne z prawem. Za to wiceminister Jacek Sasin oznajmia, że osoby, które nie mają nic do ukrycia i postępują uczciwie, nie mają się czego obawiać i sam też czuje się bezpieczny.



https://www.dobreprogramy.pl/Pegasus-w-CBA.-Czy-mamy-obawiac-sie-systemu-inwigilacji,News,103527.html



A ty szeregowy frondelku również uważasz, że "jesteś uczciwy i nie masz nic do ukrycia" ? To dlaczego nie podpisujesz się tutaj imieniem i nazwiskiem?