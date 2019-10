Rząd ogłasza, że deficyt w budżecie jednak będzie

Cóż, to prawda, jest inna: już po wyborach!

"Projekt budżetu zakłada faktycznie równe przychody i wydatki, natomiast nie wykluczam faktycznie, że ze względu na chociażby potencjalne wycofanie się z kwestii 30-krotności, jakiś niewielki deficyt w przyszłym roku się pojawi" - powiedział Müller w rozmowie z Radiem Plus.

"Zresztą niewielki deficyt nie jest problemem samym w sobie, natomiast my po prostu zakładaliśmy taki projekt zrównoważony, bo to też zachęca wszystkie resorty, wszystkie instytucje publiczne do tego, aby jednak szukać oszczędności" - dodał polityk.