Ryanair: w drugiej połowie roku odrobimy straty z nawiązką

W związku z ograniczeniami w podróżowaniu wywołanymi przez pandemię koronawirusa Ryanair stracił aż 234 miliony funtów w przeciągu zaledwie 3 miesięcy. Mimo to szefostwo firmy zachowuje optymizm.

Ryanair to największy operator tanich linii lotniczych w Europie. Pomimo ożywienia w ruchu lotniczym sieć nadal notuje straty. Między kwietniem a czerwcem bieżącego roku Ryanair zanotował stratę rzędu aż 234 milionów funtów.

To więcej o aż 158 milionów funtów w stosunku do analogicznego okresu w roku 2020 i to pomimo tego, że ruch pasażerski wzrósł aż o 8.1 miliona (poprzednio wynosił zaledwie 500 tysięcy).

Szef Ryanair Michael O'Leary spodziewa się jednak ożywienia, które przełoży się na większe zyski przewoźnika.

O'Leary stwierdził, że Ryanair spodziewa się przewieźć około 10 milionów pasażerów w każdym z pięciu ostatnich miesięcy 2021 roku. Liczy, że popyt na podróże, tłumiony wcześniej przez restrykcje związane z pandemią, przełoży się na przywrócenie ruchu pasażerskiego do 90 proc. poziomu z analogicznego okresu w 2019 roku.

- Większość lotów wielkanocnych została odwołana, a wolniejsze niż oczekiwano złagodzenie ograniczeń podróży przez władze UE w maju i czerwcu również odbiło się na naszej sytuacji - ocenia O'Leary, odnosząc się do aktualnej sytuacji Ryanair.

Irlandzkie linie zaprezentowały swoje najnowsze wyniki finansowe tuż po tym, jak ogłoszono uruchomienie 20 nowych tras z lotnisk w Manchesterze i Liverpoolu. Przedstawiono ofertę nowych połączeń m. in. do Grecji, Hiszpanii, Chorwacji i Francji. Liczba połączeń z Liverpoolu wzrośnie do 110, a z Manchesteru do 315 tygodniowo.

