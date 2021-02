Ruch lotniczy cofnął się o 15 lat

Kryzys związany z pandemią koronwirusa i wprowadzanymi obostrzeniami uderzył w wiele gałęzi gospodarki. Jedną z najmocniej dotkniętych restrykcjami jest branża lotnicza. Według szefa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, jej odbudowa może zająć nawet osiem lat.

„Bazując na prognozach, którymi dysponujemy, to jeżeli w 2021 r. zadziała szczepionka przeciwko koronawirusowi, to jest szansa, że poziom ruchu lotniczego z 2019 r. wróci dopiero na przełomie 2024/2025 r.”

- mówi Janusz Janiszewski.

Dodał, że branża stara się wierzyć, że szczepionka zadziała i ludzie nabędą pewności oraz zaczną latać.

Ocenił też, że kryzys wywołany pandemią cofnął ruch lotnicy aż o 15 lat. Ruch nad polskim niebem w 2020 oku zmalał wobec 2019 roku o prawie 60 proc. Na Zachodzie Europy jest jeszcze gorzej. Tam ruch lotniczy zmalał aż o 75 proc. Dalej dodał:

„Jedno z największych europejskich lotnisk, czyli port we Frankfurcie, przyjął w ub.r. tylko 18,8 mln pasażerów – to powrót do roku 1984, co oznacza praktycznie 75 proc. spadku ruchu lotniczego”.

dam/PAP,Fronda.pl