Rozłam w obozie Gowina? Bortniczuk: „Nie przyłożę ręki, by rozbijać jedność Zjednoczonej Prawicy”

katolicka kretynizacja polski 6.5.20 12:48

Trzeba zaczac od tego, ze komunizm to jedyna dobrze rozpoznana przez Kaczyńskiego ideologia. On buduje druga PZPR, buduje sysytem panstwa oparty na PRL-u. On chce wyznaczac nam droge, w co wierzyc, co robic, kogo nienawidzic. I to on ma ostatnie zdanie kto jest Polakiem a kto wrogiem ludu - czytaj Kaczynskiego. On nie zna innej drogi. On nie jest europejczykiem, ktory cokolwiek widzial gdzies byl. On zyje jak Hilter w bunkrze w filmie Der Untergang. A jego swita zrobi i powie wszystko by zadwolic starego, zmeczonego swiadomoscia, ze nic nie w sumie nie osiagnal i nic po sobie nie pozostawi czlowieka. On nie stworzy nam innej rzeczywistosci, bo najpierw trzeba ja sobie wyobrazic. Zamkniety na Nowogrodzkiej ogladajac rodeo?