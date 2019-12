Rosja zbroi Kaliningrad. Drony, czołgi, samoloty, Iskandery

Na początku listopada zgrupowanie wojsk w obwodzie kaliningradzkim zostało wzmocnione oddziałem dronów Forpost. Drony będą patrolować wybrzeże i akwen Bałtyku, a w razie konfliktu zbrojnego identyfikować cele i naprowadzać na nie ogień. W regionie rozlokowano wcześniej systemy rakietowe Bał, które mają w zasięgu wschodnią część Bałtyku. Do tego dodać należy zapowiedź wzmocnienia sił powietrznych oraz rakietowych. W efekcie zbudowana w tym rejonie przez Rosjan strefa antydostępowa A2/AD będzie jeszcze groźniejsza. Na terenie obwodu kaliningradzkiego i na Krymie Rosjanie formują dwie nowe dywizje lotnicze. Mają one odpowiadać za operacje powietrzne prowadzone nad obszarami mórz Bałtyckiego i Czarnego oraz terenami przyległymi. Dowództwa obu dywizji, nazywane „centrami bojowymi”, mają kontrolować przestrzeń powietrzną w czasie rzeczywistym. Wzmocnione też zostanie zgrupowanie Iskanderów w obwodzie, co wiąże się z generalną decyzją dowództwa o zwiększeniu mocy ogniowej brygad rakietowych uzbrojonych w te systemy. W każdej takiej jednostce liczba wyrzutni zostanie zwiększona z 12 do 16. To oznacza, że każda salwa oznaczać będzie jednoczesne odpalenie 32 pocisków. Większa liczba wyrzutni trafi m.in. do zgrupowania Iskanderów w obwodzie kaliningradzkim. Będące obecnie na uzbrojeniu rosyjskiego wojska Iskandery mają zasięg 380-500 km. Testowany jest nowszy system Iskander-K o zasięgu ponad 500 km. Iskandery mogą przenosić ładunki nuklearne.