Rosja silna... tylko w gębie

Niejestemrobotem 20.5.20 12:11

Rosja jest silna. Jak na kraj mający 150 milionów ludzi to nawet bardzo. Mnóstwo głowic jądrowych, zresztą rakiety konwencjonalne też dużo i dobre, liczne i wcale nie przestarzałe siły powietrzne, dobre śmigłowce, marynarka wojenna może i nie wydaje się imponująca, ale okrętów podwodnych ma sporo. Do tego liczebność ogólna armii, w tym liczne wojska powietrzno-desnatowe. Uważa się, że są drugą armią na świecie. Naprawdę nie ma co ich lekceważyć.