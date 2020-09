RMF FM: Prezydent nie podpisze ,,Piątki dla zwierząt’’ w obecnym kształcie

Według doniesień RMF FM, prezydent Andrzej Duda domaga się zmian w nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Dziennikarz rozgłośni Krzysztof Berena miał dowiedzieć się, że jeżeli ustawa trafi na biurko prezydenta w obecnym kształcie, zostanie przez niego zawetowana.

Jeszcze wczoraj prezydent podkreślał, że dobrostan zwierząt jest dla niego bardzo ważny, jednak na pierwszym miejscu trzeba postawić dobro rolnika i jego rodziny:

- „Oczywiście, dobrostan zwierząt jest dla mnie ogromnie ważny. Ale nie można w tym wszystkim zapominać o tym, że na pierwszym miejscu jest byt rolnika, jakość jego życia i jego rodziny” – mówił Andrzej Duda w Warszawie.

RMF FM informuje, że prezydent domaga się kilku konkretnych zmian w treści ustawy. Po pierwsze ma to być wydłużenie vacatio legis. Głowa państwa sprzeciwia się temu, aby z dnia na dzień legalna działalność uznana zostanie za nielegalną. Okres przejściowy zdaniem prezydenta musi być dłuższy.

Dalej prezydent chce usunięcia ograniczeń dot. uboju rytualnego. Nie zgadza się też na umożliwienie organizacjom zajmującym się ochroną zwierząt wchodzenia na prywatną własność właścicieli zwierząt.

W tym tygodniu ustawa trafi do prac w Senacie, gdzie mogą zostać naniesione poprawki. One mają być warunkiem, by pod ustawą znalazł się podpis Andrzeja Dudy.

kak/rmf24.pl