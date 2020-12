,,Razem sprostamy wszystkim wyzwaniom’’. Świąteczne życzenia od pary prezydenckiej

„Aby wzajemna okazywana sobie życzliwość pomogła nam pokonać koronawirusa. Niech to zwycięstwo sprawi, abyśmy jeszcze bardziej niż dotąd doceniali i pielęgnowali to, co nas łączy” – zwrócił się do Polaków prezydent Andrzej Duda, wraz z małżonką składając świąteczne życzenia.





Prezydent Andrzej Duda:

Szanowni Państwo, drodzy Rodacy!

Z okazji świąt Bożego Narodzenia proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia oraz szczęścia w Państwa domach. Niech będzie to czas odpoczynku – spokojnego, bezpiecznego, wśród najbliższych. Niech towarzyszy nam wszystkim radość z tego dobra, które otrzymujemy i z tego, którym dzielimy się z innymi.

Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda:

Przede wszystkim życzymy Państwu, aby jak najszybciej zakończyły się trudy, obawy i ograniczenia związane z pandemią. Abyśmy w te Święta zapomnieli, choć na chwilę, o wszystkich troskach.

Prezydent Andrzej Duda:

Aby wzajemna okazywana sobie życzliwość pomogła nam pokonać koronawirusa. Niech to zwycięstwo sprawi, abyśmy jeszcze bardziej niż dotąd doceniali i pielęgnowali to, co nas łączy.

Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda:

Szczególnie w te świąteczne dni myślimy o sobie jako o wspólnocie, w której nikt nie jest zapomniany.

Prezydent Andrzej Duda:

Pamiętamy o tych rodakach, którzy potrzebują naszego wsparcia oraz o tych, którzy są dzisiaj bardzo daleko.

Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda:

Gorąco pozdrawiamy Polaków na obczyźnie. Życzymy Państwu, aby nasze świąteczne tradycje uczyniły Polskę jeszcze bliższą Państwa sercom. Niech śpiewane w Państwa domach piękne rodzime kolędy zaświadczą o bogactwie polskiej kultury.

Prezydent Andrzej Duda:

Drodzy Państwo, życzymy, aby zbliżający się rok 2021 był dla wszystkich Państwa pomyślny. Ufamy mocno, że będzie lepszy od starego. Że razem sprostamy wszystkim wyzwaniom.

Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda:

Boże Narodzenie to święto spełnionej nadziei. Pamiątka narodzin Dzieciątka, które było od proroków ogłoszone, od narodów upragnione. To oczekiwana przez cały rok pora wytchnienia od codziennych obowiązków, czas radości z gwiazdkowych podarunków oraz wdzięczności za to, co udało się osiągnąć przez mijające dwanaście miesięcy.

Prezydent Andrzej Duda:

Niech ta nadzieja i dobre myśli nie opuszczają Państwa zarówno teraz, jak i przez cały nowy rok!

Para Prezydencka:

Spokojnych Świąt!





kak/Prezydent.pl