Przed wami - Jegomość Schab, przekładany warzywami

Schab przekładany papryką i cebulą...





POTRZEBA:

1-1,5 kg schabu

2 cebule

świeża czerwona papryka

tymianek, majeranek

lub inne ulubione zioła

czosnek suszony

słodka i ostra papryka

sól, pieprz

PRZYGOTOWANIE:

Mięso myjemy, osuszamy i nacinamy nie przecinając do końca, tworząc kieszenie.

Cebulę kroimy w talarki lub piórka, paprykę myjemy i kroimy w pół plasterki lub paski.

Przyprawy mieszamy, można dodać trochę oliwy żeby przyprawy lepiej się wcierały, wysmarować nimi cały schab, także w środku kieszeni, do każdej wkładamy pokrojone warzywa, jak coś się nie zmieści można poukładać w naczyniu żaroodpornym obok schabu.

Schab możemy faszerować pieczarkami, boczkiem, cukinią

Naczynie zamykamy i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180° na ok. 1,5h.

Na koniec odkrywamy i pieczemy do zrumienienia. Mięso najlepiej kroić po skosie.

tg/pelusiowakuchnia.blogspot.com