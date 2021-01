Propozycje legislacyjne Ordo Iuris po ogłoszeniu wyroku TK w sprawie aborcji

W Dzienniku Ustaw opublikowany został wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. TK potwierdził, że uśmiercanie nienarodzonych dzieci podejrzanych o chorobę lub niepełnosprawność jest niezgodne z Konstytucją. Instytut Ordo Iuris, wraz z innymi organizacjami prorodzinnymi, złożył w Kancelarii Prezydenta propozycje rozwiązań prawnych dotyczące wsparcia osób niepełnosprawnych oraz usprawnienia procedur adopcyjnych, a także analizę programu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Na stronie otoczmypomoca.pl można podpisywać petycję do prezydenta z apelem o podjęcie działań w kierunku wprowadzenia rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie.

Postępowanie w sprawie stwierdzenia niezgodności przesłanki eugenicznej z ustawą zasadniczą zainicjowała grupa posłów reprezentowana przez dr. Bartłomieja Wróblewskiego oraz Piotra Uścińskiego. Stanowiska w tej kwestii wydali Sejm RP i Prokurator Generalny. W obu dokumentach podkreślono sprzeczność dopuszczalności aborcji eugenicznej z ustawą zasadniczą. Swoją opinię na ten temat przekazał sędziom TK Instytut Ordo Iuris. Prawnicy wskazali, że przesłanka eugeniczna narusza nie tylko konstytucyjną zasadę ochrony życia, ale także wiążące Polskę umowy międzynarodowe. Wyrok w tej sprawie został ogłoszony 22 października 2020 r. i, mimo prawnej konieczności jego niezwłocznej publikacji, w Dzienniku Ustaw ukazał się dopiero 27 stycznia 2020 r.

Przekazany prezydentowi raport „Jak systemowo wspierać osoby z niepełnosprawnościami?” konsultowany był z przedstawicielami osób niepełnosprawnych oraz lekarzami pracującymi w hospicjach dla dzieci. Autorzy publikacji postulują m.in. usprawnienie działalności hospicjów perinatalnych oraz określenie opieki paliatywnej dla dzieci jako świadczenia nielimitowanego. Proponują również powołanie sieci asystentów osób niepełnosprawnych w każdej gminie, a także wprowadzenie bonu terapeutycznego zapewniającego możliwość korzystania z pomocy psychologicznej czy rehabilitacyjnej. Postulowane zmiany dotyczą też prawa podatkowego i polegają na m.in. rozszerzeniu ulgi rehabilitacyjnej.

Ordo Iuris złożył w Kancelarii Prezydenta również analizę dotyczącą adopcji. Zmiany proponowane przez prawników mają na celu usprawnienie procedur adopcyjnych. Instytut proponuje m.in. ujednolicenie wymagań wobec par chcących adoptować dziecko. Autorzy analizy postulują też ustawowe uregulowanie funkcjonowania „okien życia”.

"Publikacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego to wielki krok w stronę obrony praw każdego człowieka, niezależnie od stanu jego zdrowia. Oznacza to, że, od tej pory, dzieci niepełnosprawne czy z wadami genetycznymi, będą traktowane tak samo, jak ich zdrowi rówieśnicy. To jednak nie koniec wyzwań, które przed nami stoją. Cywilizacja życia oznacza, że państwo ma obowiązek wspierania rodziców, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ze względu na niepełnosprawność dziecka" - podkreśliła Karolina Pawłowska, Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

mp/ordoiuris.pl