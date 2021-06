Prokuratura w Gdańsku: W Hiszpanii zabezpieczono mienie o wartości kilku milionów złotych

- Rozbicie międzynarodowego związku przestępczego o charakterze zbrojnym zajmującego się przemytem narkotyków oraz praniem pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami na terenie Unii Europejskiej Podejrzani wyprali 680 mln euro pochodzących z handlu narkotykami – czytamy na stronie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

2 czerwca 2021 r. w ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku przetransportowano do Polski zabezpieczone na terenie Hiszpanii mienie o szacowanej wartości co najmniej kilku milionów złotych.

Zabezpieczono luksusowe dobra

Działając na wniosek Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, hiszpańskie organy ścigania zabezpieczyły mienie w postaci: kilkudziesięciu sztuk diamentów wysokiej klasy, kilkunastu sztabek złota o wadze od 10 do 100 gramów, licznej biżuterii z metali szlachetnych topowych projektantów, 8 luksusowych zegarków, niemal 150 monet okolicznościowych, sprzętu komputerowego i ponad 100 telefonów komórkowych o łącznej, szacunkowej wartości kilku milionów złotych.

Współpraca z hiszpańskimi organami ścigania

Przedmioty te, w obecności prokuratora oraz funkcjonariuszy Zarządu w Gdańsku Centralnego Biura Śledczego Policji, zostały odebrane od hiszpańskich służb i przetransportowane drogą lotniczą do Polski. Po ich wycenie, prokuratura ustanowi na nich zabezpieczenie majątkowe, aby zapewnić skuteczne wykonanie przepadku przedmiotów i korzyści osiągniętych z popełnionych przestępstw.

Międzynarodowa grupa przestępcza o charakterze zbrojnym

Śledztwo, w ramach którego zabezpieczono mienie dotyczy działania międzynarodowej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, zajmującej się sprowadzaniem na terytorium Unii Europejskiej znacznych ilości narkotyków w postaci kokainy i haszyszu pochodzących z państw Ameryki Południowej oraz Afryki Północnej, a także nielegalną produkcją wyrobów tytoniowych oraz praniem pieniędzy pochodzących z popełniania przestępstw. Łączna wartość pieniędzy wypranych przez członków grupy przestępczej sięga 600 mln GBP, co na dzień rozbicia grupy stanowiło równowartość 2,9 mld zł.

Narkotyki z Kolumbii i Afryki

Jak ustalono, członkowie grupy w 2016 r. przemycili z Kolumbii do Rumunii ponad 2 tony kokainy, które miały trafić następnie do Holandii. W tym samym roku na terenie Wielkiej Brytanii grupa przestępcza wprowadziła do obrotu ponad 150 kg kokainy. W toku śledztwa funkcjonariusze CBŚP udaremnili przemyt ponad 200 kg haszyszu z Hiszpanii do Polski. Za organizację przestępczej działalności odpowiadali obywatele Litwy przebywający na terenie Hiszpanii.

Pranie brudnych pieniędzy

Z ustaleń śledztwa wynika, że od 2015 r. pieniądze były transportowane z Wielkiej Brytanii do Polski, a stąd m.in. przez Holandię do Kolumbii. Pieniądze pochodziły z przestępczej działalności grupy, przede wszystkim z przemytu narkotyków, głównie haszyszu z Afryki i kokainy z Kolumbii. „Brudne pieniądze” przemycano drogą lotniczą lub z wykorzystaniem „TIR-ów”, a jednorazowo w transporcie ciężarowym mogło być przewiezionych nawet 50 mln GBP.

W Polsce pieniądze trafiały do współpracujących z grupą kantorów wymiany walut. Tam odbywał się proceder prania pieniędzy. W okresie od 2017 do 2019 r. członkowie grupy mogli w ten sposób „wyprać” co najmniej 600 mln GBP.

Zarzuty i tymczasowe aresztowania

Dotychczas, wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów przeciwko 56 osobom – obywatelom Polski, Litwy, Bułgarii, Ukrainy i Grecji. Zarzuty obejmują m.in. działanie w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, przemyt narkotyków i udział w ich obrocie, a także pranie pieniędzy wielkiej wartości. Wobec 31 podejrzanych stosowano w toku śledztwa środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Prokuratura Regionalna w Gdańsku informowała o sprawie tutaj:

https://gdansk.pr.gov.pl/index.php/2019/05/22/operacja-icebreaker/





mp/pk.gov.pl