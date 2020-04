Prof. Mieczysław Ryba: Może to początek końca PO

Michał Jan 30.4.20 13:08

Niech Pan Profesor pomartwi się lepiej PiS-em. W najbliższym czasie, jak nie przegłosuje się głosowania korespondencyjnego, to uniemożliwią PKW przeprowadzenie wyborów nakazanych konstytucyjnie. A jak się im uda przegłosować, to to głosowanie korespondencyjne, na amen rozłoży PP SA.

W dalszym czasie, jak to PO w końcu się rozpadnie - PiS straci oparcie dla swojego zwalania na poprzedników i straszenie powrotem późniejszych emerytur i Anielą Merkelową.