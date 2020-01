Prof. Grzegorz Górski: Putin jest słaby. Poniósł podwójną klęskę

J.P🧶 24.1.20 9:51

Jakich dziwnych mamy dyplomatów i jak głupio fronda ogłasza sukces którego nie było. Propaganda sukcesu to fajna rzecz tyle, że lokalna, tak więc Putin niestety nie wie, że poniósł klęskę.

Świat też tego tak nie widzi a wręcz przeciwnie, oto armia czerwona przypomniana przez Putina, oto ofiara złożona z niej na ołtarzu wolności dla Europy zaczyna funkcjonować na nowo.

Nas nie było, pogniewani we własnym grajdołku sami sobie ogłaszamy sukces....

Fakt, dobrze, ze nas nie było skoro naszego głosu nikt by nie słyszał, ale nie róbmy sukceau z porażki, bo porażką jest to jak nas traktują.

Za miesiąc zobaczycie jaka to klęska Putina, będzie co było.