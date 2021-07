Prezydent gratuluje wioślarkom. ,,Szanuję KAŻDEGO’’

„Trzymam kciuki za sukcesy WSZYSTKICH naszych Olimpijczyków i jestem duchem z Nimi zawsze, czy zdobywają medal czy nie” – napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

Wczoraj Polkom udało się wywalczyć srebrny medal w finale konkursu wioślarskich czwórek podwójnych na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Kiedy Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak i Katarzyna Zillmann założyły medale, dziennikarze pytali, komu je dedykują. Kiedy odparły, że partnerom, Katarzyna Zillmann dodała: „I dziewczynom”. Opozycja postanowiła wykorzystać to wydarzenie do ataku na prezydenta Andrzeja Dudę. Zdaniem przedstawicieli totalnej opozycji przez słowa Zillmann prezydent nie skierował do wioślarek oficjalnych gratulacji.

Na Twitterze prezydenta pojawiły się już jednak gratulacje. W swoim wpisie Andrzej Duda podkreśla, że kibicuje wszystkim polskim sportowcom.

- „Trzymam kciuki za sukcesy WSZYSTKICH naszych Olimpijczyków i jestem duchem z Nimi zawsze, czy zdobywają medal czy nie. Szanuję KAŻDEGO, kto ciężko trenuje by godnie reprezentować Polskę. Z wielką radością przyjąłem srebrny medal naszych Wioślarek. Gratuluję i dziękuję! Brawo!”

- napisał prezydent.

Trzymam kciuki za sukcesy WSZYSTKICH naszych Olimpijczyków i jestem duchem z Nimi zawsze, czy zdobywają medal czy nie. Szanuję KAŻDEGO, kto ciężko trenuje by godnie reprezentować Polskę. Z wielką radością przyjąłem srebrny medal naszych Wioślarek. Gratuluję i dziękuję! Brawo! — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) July 29, 2021

kak/Twitter