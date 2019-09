Prezes PiS z mocnym przesłaniem: Teraz naprawdę kończy się postkomunizm...

Dziś odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Olsztynie, gdzie zaprezentowano startujących z tego okręgu kandydatów PiS do Sejmu i Senatu. Na początku konwencji mocne wystąpienie wygłosił lider partii rządzącej, Jarosław Kaczyński.

"Sprawa bezpieczeństwa na tym terenie, gdzie mamy granicę z Federacją Rosyjską, jest szczególnie ważna, nie dlatego, że spodziewamy się czegoś złego, tylko po prostu dlatego, że uwzględniamy realia, a one są takie, jakie są. Nasz rząd przywiązuje do spraw bezpieczeństwa ogromne znaczenie"-podkreślił prezes PiS podczas konwencji w Olsztynie. Jak dodał Kaczyński, mówiąc o polityce państwa w wymiarze narodowym, na pierwszym miejscu powinno się zawsze stawiać bezpieczeństwo.

Były premier wyjaśnił, że jego ugrupowanie kwestię bezpieczeństwa rozpatruje w różnych aspektach, m.in. tradycyjnym, militarnym.

"Tutaj muszę wspomnieć o wielkiej konferencji, która była wielkim sukcesem naszego rządu, o konferencji warszawskiej. Sprawiła ona, że Polska stała się pełnoprawnym członkiem NATO. Przez wiele lat nie byliśmy takim pełnoprawnym członkiem"-wskazał Jarosław Kaczyński.

"Jeśli myślimy o obronie, to musimy pamiętać, że broniony przez innych jest ten, kto sam potrafi się bronić i stąd nasze wysiłki, żeby lepiej się uzbroić, w tym zakupy najnowocześniejszej broni, jak samoloty F-35, ale także zakupy w polskim przemyśle zbrojeniowym, tworzą nową jakość"-powiedział polityk. Kaczyński zapewnił, że chyba nikomu w Polsce nie zależy na tym, aby doszło do konfliktu zbrojnego, jednak powinno się postępować w myśl powiedzenia: „chcesz pokoju, szykuj się do wojny”.

Podczas olsztyńskiej konwencji prezes Prawa i Sprawiedliwości poruszył m.in. kwestię budowy terminalu LNG w Świnoujściu- za rządów ekipy PO-PSL budowa "wlokła się", a "kolejne terminy nie były dotrzymywane". Budowę terminalu skończył za to obecny rząd.

"Gazoport im. Lecha Kaczyńskiego działa i jest rozbudowywany. Będzie prawdopodobnie kolejny, pływający gazoport. Będziemy mogli gaz nawet eksportować na zewnątrz, wspierając inne kraje. Będziemy za jakiś czas mieli hub, ośrodek rozprowadzania w szerszej skali. To jest wielkie umocnienie naszego bezpieczeństwa energetycznego, ale i naszej pozycji w tej części Europy"-zapewnił były premier.

"Polska goni dzisiaj przeciętną UE. Niedawno SGH stwierdziło, że za 14 lat możemy dojść do przeciętnej UE. (…) Za 21 lat możemy dogonić Niemcy. Co jest potrzebne? Potrzebne są dobre rządy. Mogę powiedzieć tak: Przez te właściwie 30 lat rządy były różne, lepsze i gorsze, dwukrotnie my próbowaliśmy zmienić bieg wydarzeń. Za czasów Jana Olszewskiego, drugi raz w latach 2005-2007. Wtedy się nie udało, chociaż pewne rzeczy zrobiliśmy. Tym razem musi się udać. Musimy wygrać wybory"-zaakcentował polityk.

Jarosław Kaczyński wskazał, że jeżeli mówimy o bezpieczeństwie Polski, nie sposób nie wspomnieć o przekopie Mierzei Wiślanej. Czym, zdaniem prezesa PiS, kierują się liczni przeciwnicy tego przedsięwzięcia? Były premier postawił sprawę jasno: ci, którzy sprzeciwiają się tej inicjatywie, "albo kierują się całkowitym brakiem rozeznania, albo też złą wolą".

"Tu chodzi o kwestie Elbląga, ale także o naszą suwerenność. Przez wiele lat na naszym terytorium nie mogliśmy robić tego, co z punktu widzenia naszych interesów jest konieczne. (…) Teraz naprawdę kończy się postkomunizm. (…) Elementem postkomunizmu było ignorowanie interesów różnych regionów krajów i grup społecznych. To w ogromnej mierze dotknęło tej ziemi, warmińsko-mazurskiej. Chciałem Państwu powiedzieć, że my też z tym kończymy"-wskazał lider partii rządzącej.

"Kończymy poprzez wielka akcję społeczną, radykalne ograniczenie bezrobocia. To są tez inwestycje drogowe – cześć S7 przechodząca przez województwo jest skończona. (…) To jest kwestia także innych dróg. To jest także kwestia obwodnicy Olsztyna. To jest kwestia wielu innych przedsięwzięć, bo w naszym programie będzie takie hasło: „100 obwodnic”-podkreślił. Kaczyński zapewnił przy tym, że aż do ostatniego dnia trzeba ciężko pracować.

"Bez pracy nie ma kołaczy! Przeciwnik też myśli, zatrudnia różne zewnętrzne agencje, wykonuje różne fikołki (...) Przeciwnik ciągle ma ogromną przewagę, jeżeli chodzi o media. (…) Tylko wtedy jeżeli będziemy do ludzi docierać i pokazywać zmiany, wtedy wygramy być może nawet zdecydowanie. Tego Państwu życzę"-powiedział były premier na koniec wystąpienia.