Prezes Ordo Iuris: Prewencyjna cenzura sądu ws. ,,GP''

Prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris uważa, że sądowe orzeczenie w sprawie nalepki dołączanej do "Gazety Polskiej" to zamach na wolność prasy i debaty publicznej.

"Gazeta Polska" ukazała się w środę z szeroko komentowanymi w kraju nalepkami "Strefa wolna od [ideologii] LGBT". Słuszne i uccziwe, zostało to wszakże ostro skrytykowane przez środowiska lewackie. Po ich stronie stanął także Sąd Okręgowy w Warszawie. Brzmi to absurdalnie, ale odzwierciedla ponurą rzeczywistość polskiego wymiaru sprawiedliwości. Sąd uznał bowiem, że należy wstrzymać kolportaż wydanoa "GP" z nalepkami.

Według prezesa Ordo Iuris, mec. Jerzego Kwaśniewskiego, mamy w oczywisty sposób do czynienia z sądowym atakiem na wolność prasy. Atak ów wszakże ostatecznie sięnie powiódł. "Wyobraźmy sobie co by się stało gdybym wykorzystał to samo orzeczenie i zażądał zakazu publikacji tygodnika „Newsweeka” albo „Polityki” np. na wieść o tym, że znajdzie się tam artykuł krytyczny wobec Kościoła katolickiego. Jako katolik bym zażądał zakazu dystrybucji tygodnika z tym artykułem. To właśnie są elementy cenzury prewencyjnej, które są paraliżujące dla prasy i niedopuszczalne w świetle konstytucji" - powiedział dosłownie Kwaśniewski w rozmowie z portalem pch24.pl.