Premiera filmu „Nieplanowane” na platformach VOD

„Nieplanowane” to jeden z najgłośniejszych filmów ubiegłego roku. Wszędzie, gdzie się pojawiał, wzbudzał gorące dyskusje i ataki działaczy aborcyjnych wzywających do jego bojkotu. Mimo wielu szykan widzowie bardzo chętnie wypełniali kinowe sale, a sam film określali nierzadko mianem „antyaborcyjnej szczepionki” lub „niemym krzykiem XXI wieku”. Producenci i dystrybutorzy mówią też o setkach świadectw kobiet, które po obejrzeniu „Nieplanowanych” rezygnowały z aborcji.

–Po jednym z seansów filmu „Nieplanowane” przyszła do Fundacji „Jeden z Nas” kobieta z biletem w ręku. Zapytała jej prezesa: „Czy wie pan, co to jest?”. „Nie” – odparł. „Miałam wyjechać do Czech, by zabić swoje dziecko, ale zobaczyłam «Nieplanowane». Proszę zabrać ten bilet, nie będzie mi już potrzebny” – mówi Andrzej Sobczyk z Rafael Film i jednocześnie fundator Fundacji „Jeden z Nas”.