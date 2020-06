Premier: Na Śląsku będzie więcej zakażeń

Leszek 9.6.20 18:56

To nie jest polski rzad, ale ludzie mowiacy w jezyku polskim.



Smiejac sie klamia, udaja katolikow.



Komunistyczne gnidy wykuwajace Nowy Porzadek Swiata.



Nie ma mazowych zgonow nigdzie , to normalne ze ludzie umieraja.



To sa bandyci , miendzynarodowa mafia.



W karzdym kraju ta sama prpoaganda i klamstwo.



Ludzie nie wierzcie tym debilom.