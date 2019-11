Premier Mateusz Morawiecki: Polska powoli wychodzi z pułapki średniego rozwoju

robaczek 28.11.19 13:40

MARIUSZ..... tobie to juz nawet chyba wlasne dzieci nie wierza co mowisz ;]







premierek klamczuszek ;]





wystawiaja go na lanie a on z usmiechem ;]



partyjniaczek pelna geba!!!!!





BRAWO MARIUSZ!!!!!! ;]



udalo sie przeczytac raport o banasiu juz? ';] czy znowu odkladasz na nastepny tydzien ? ;]





ja pierd........!



wy powaznie go jescze popieracie??? ptrzeciez to juz nawet nie jest komedia! to tragikomedia!



ech, tylko Polski szkoda ;/