Premier: Kryzys pokazuje, jak ważna jest współpraca prezydenta z rządem

- „Tempo proponowania i wcielania w życie propozycji oraz rozwiązań mogło być bardzo szybkie, bo działaliśmy razem, zgodnie. Proszę zobaczyć, jak procedowanie blokował Senat. Wyobraźmy sobie, że do tego doszedłby jeszcze działający w ten sam niekonstruktywny sposób prezydent. Co by było? Paraliż. Paraliż, który dla obywateli zaowocowałby brakiem pomocy lub pomocą ograniczoną. Prezydent współpracujący z rządem to warunek nieodzowny, by działać skutecznie, konkretnie i szybko” – powiedział premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie udzielonym „Gazecie Polskiej”.

W wywiadzie udzielonym Tomaszowi Sakiewiczowi i Michałowi Rachoniowi, który ukaże się w środę na łamach „Gazety Polskiej”, premier Mateusz Morawiecki podkreślił, jak ważna jest, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, dobra współpraca na linii prezydent – rząd. Wskazując na obstrukcję Senatu Morawiecki podkreślił, że gdyby w podobny sposób działał prezydent, państwo zostałoby sparaliżowane i nie mogłoby skutecznie odpowiedzieć na wymagania, wobec których zostało postawione w związku z pandemią koronawirusa.

-„Antykryzysowa od początku była zaprojektowana elastycznie, zakładaliśmy jej rozbudowę i dostosowanie do pojawiających się nowych okoliczności i związanych z nimi potrzebami. Problemem okazała się już postawa Senatu, który często działał wedle powiedzenia: na złość babci odmrożę sobie uszy – i blokował, dla samego blokowania. Ale to tylko jedna izba parlamentu. Gdyby do tego zestawu sabotującego doszedł jeszcze prezydent, nie moglibyśmy być tak skuteczni i dynamiczni jak jesteśmy. A przecież jeśli ochronimy gospodarkę i miejsca pracy, to mamy szansę nie tylko na obronę status quo, ale również na ekspansję, szybszy rozwój”.

Premier dodał, że wśród kandydatów na prezydenta, to Andrzej Duda jest też jedynym gwarantem dla skutecznego działania programów społecznych:

-„I może najważniejsze – wśród innych kandydatów prezydent Andrzej Duda jest jedynym gwarantem utrzymania i rozwijania programów społecznych i rodzinnych”.

Zwrócił również uwagę na problemy, jakie ma w zarzadzaniu Warszawą kandydat KO Rafał Trzaskowski:

-„Sęk w tym, że bardzo wiele samorządów w Polsce – małych i dużych – nie ma ta- kich problemów, jakie przytłoczyły pana Trzaskowskiego. Zatem może powinien się zastanowić, czy to przypadkiem nie jego sposób zarządzania miastem stołecznym jest najsłabszym ogniwem. Skoro inni sobie radzą dużo lepiej czy wręcz bardzo dobrze, a władze Warszawy poległy, to trzeba spojrzeć krytycznie na własną pracę, a nie szukać winnych dookoła”.

Jednocześnie zapowiedział, że wobec nieudolności warszawskiego ratusza rząd wesprze przedsiębiorców, chcących skorzystać tam z Tarczy Antykryzysowej:

-„Oczywiście nie zostawimy stolicy bez pomocy, wesprzemy pana Trzaskowskiego, bo przecież chodzi o to, by przedsiębiorcy mogli korzystać z Tarczy jak najszybciej. Mam nadzieję, że da sobie pomóc. Tak jak wsparliśmy go w latach 2016–2019 zwiększonymi wpływami z podatków. Warszawa, dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego i rozwojowi gospodarczemu Polski, otrzymała ponad 2 mld złotych więcej. I my nie wspieramy samorządów? Swoją drogą, ciekawe, na co zostały wydane te pieniądze”.

kak/Gazeta Polska, telewizjarepublika.pl